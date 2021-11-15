"Россия надеется, что Европа не сможет перейти к делу": Кулеба призвал ЕС ужесточить санкции против РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече министров иностранных дел призвал Евросоюз ужесточить санкции против России
Об этом сообщает Polskie Radio.
По информации издания, Польша организовала в Брюсселе встречу министров иностранных дел государств ЕС, в ходе которой Кулеба попросил ужесточить санкции против РФ.
"Россия привыкла к словам и надеется, что Европа не сможет перейти к делу", - заявил он.
Он также предоставил информацию о концентрации российских войск у границы с Украиной и добавил, что агрессию России против Украины необходимо рассматривать в комплексе с ее действиями в Европе, учитывая искусственно спровоцированный миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой, а также использование газа в качестве оружия. и кампании по дезинформации.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют перебрасывание российских войск к границе с Украиной.
- 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- Ночью с 8 ноября на 9 ноября около 500 мигрантов перебросили к границе Литвы.
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