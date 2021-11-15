"Россия надеется, что Европа не сможет перейти к делу": Кулеба призвал ЕС ужесточить санкции против РФ

Об этом сообщает Polskie Radio.



По информации издания, Польша организовала в Брюсселе встречу министров иностранных дел государств ЕС, в ходе которой Кулеба попросил ужесточить санкции против РФ.



"Россия привыкла к словам и надеется, что Европа не сможет перейти к делу", - заявил он.



Он также предоставил информацию о концентрации российских войск у границы с Украиной и добавил, что агрессию России против Украины необходимо рассматривать в комплексе с ее действиями в Европе, учитывая искусственно спровоцированный миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой, а также использование газа в качестве оружия. и кампании по дезинформации.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют перебрасывание российских войск к границе с Украиной.

8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

Ночью с 8 ноября на 9 ноября около 500 мигрантов перебросили к границе Литвы.

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