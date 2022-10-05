Россия надеется, что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках"
В Кремле считают, что Россия должна участвовать в осмотре мест повреждения ветвей "Северного потока" и расследовании причин инцидентов
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует "Интерфакс".
На вопрос о том, означает ли закрытие Швецией зоны вокруг мест повреждения газопровода, что "Газпром" не будет иметь доступа к местам утечек газа, Песков сказал, что РФ обязательно должна участвовать в осмотре мест инцидентов и расследовании причин.
"Пока из пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что любое сотрудничество с российской стороной исключается. Безусловно, мы будем ожидать уточнений по этому поводу", - добавил Песков.
- В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления. 27 сентября сообщалось, что это произошло накануне запуска нового Балтийского газопровода.
- 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов является результатом умышленных действий.
- 30 сентября, Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".
- 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода.
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