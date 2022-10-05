Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует "Интерфакс".

На вопрос о том, означает ли закрытие Швецией зоны вокруг мест повреждения газопровода, что "Газпром" не будет иметь доступа к местам утечек газа, Песков сказал, что РФ обязательно должна участвовать в осмотре мест инцидентов и расследовании причин.

"Пока из пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что любое сотрудничество с российской стороной исключается. Безусловно, мы будем ожидать уточнений по этому поводу", - добавил Песков.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления. 27 сентября сообщалось, что это произошло накануне запуска нового Балтийского газопровода.

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов является результатом умышленных действий.

30 сентября, Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".

4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода.

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