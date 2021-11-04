Россия начнет наращивать количество войск у границ Украины зимой, - заместитель министра обороны Украины

Такое заявление в эфире одного из телеканалов сделала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает РБК-Украина.

Она отметила, что обострение на границе с РФ может быть этой зимой, а именно в декабре-январе.

"Нам следует ожидать в декабре и январе больших новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что планируется увеличение (российского военного - ред.) контингента именно в эти месяцы, декабрь-январь. Разведка передает данные очень оперативно", - подчеркнула Маляр.

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