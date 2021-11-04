Россия начнет наращивать количество войск у границ Украины зимой, - заместитель министра обороны Украины
В Минобороны предупредили, что военное обострение на границе с Россией может быть в декабре-январе
Такое заявление в эфире одного из телеканалов сделала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает РБК-Украина.
Она отметила, что обострение на границе с РФ может быть этой зимой, а именно в декабре-январе.
"Нам следует ожидать в декабре и январе больших новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что планируется увеличение (российского военного - ред.) контингента именно в эти месяцы, декабрь-январь. Разведка передает данные очень оперативно", - подчеркнула Маляр.
- Напомним, издание Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что Россия массированно перебрасывает войска в границу с Украиной.
- Впоследствии издание Politico обнародовало снимки со спутника по поводу взимания российских войск к границе с Украиной.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал "сознательной дезинформацией общества" заявления о стягивании российских войск к границе Украины.
- Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что армия Украины готова к обострению Россией боевых действий и имеет планы проведения соответствующих операций, в том числе по контрнаступлению .
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