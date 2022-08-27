Россия начала возвращать свои системы ПВО из Сирии, - СМИ
Россия возвращает свои зенитно-ракетные комплексы С-300, находившиеся в Сирии, их могут использовать в войне против Украины
Об этом сообщает израильское издание Kan.
Издание обнародовало снимки, на которых можно заметить, что Россия перебросила из Массиафа на свою базу в Тартусе зенитную батарею типа С-300.
В Тартусе она была загружена на судно и направлена в Россию. Возможно, ЗРК С-300 может использоваться в войне против Украины на фоне дефицита вооружения, который сейчас наблюдается в армии оккупантов.
Также на снимках можно увидеть исчезновение развернутой в прошлом месяце батареи, которая предназначалась для защиты неба над российской базой "Хамим" и портом Тартус.
- 27 августа минобороны Британии сообщило, что россияне усилили интенсивность огня в Донецкой области, чтобы отвлечь ресурсы ВСУ и помешать украинскому контрнаступлению. В британской разведке констатировали, что за последние пять дней усилилась интенсивность российских обстрелов на Донетчине. К северу от Донецка идут интенсивные бои вблизи городов Сиверск и Бахмут.
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