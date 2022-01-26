Россия начала военные учения в Черном море

Об этом сообщает Интерфакс.



"Для выполнения задач по плану обучения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на учения вышли "более 20 кораблей".



Как сообщает штаб ЧФ России, на маневры, которые будут проведены в акватории Черного моря, вышли "корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок".

Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает десант к границе с Украиной.

Кроме того, Россия перебазировала истребители Су-35 в Беларусь.

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