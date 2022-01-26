Россия начала военные учения в Черном море
26 января Черноморский флот России начал крупные военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп
Об этом сообщает Интерфакс.
"Для выполнения задач по плану обучения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на учения вышли "более 20 кораблей".
Как сообщает штаб ЧФ России, на маневры, которые будут проведены в акватории Черного моря, вышли "корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок".
- Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает десант к границе с Украиной.
- Кроме того, Россия перебазировала истребители Су-35 в Беларусь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.62
Покупка 28.62Продажа 28.93
-
EUR
Покупка 32.24Продажа 32.7
- Актуальное
- Важное