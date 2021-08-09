Россия начала военные учения на юге страны и в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

Этап учений пройдет с 9 августа по 15 сентября.



Учения пройдут на 20 полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, во временно оккупированном Крыму и на российских военных базах в Армении, временно оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

В рамках учений выполнят задание специалисты всех родов войск.

В сообщении говорится, что в едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации.

"Учения должны проходить не по шаблону, а на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личного выбора способов и методов уничтожения условного противника", - говорится в сообщении.