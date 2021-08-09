Россия начала военные учения на юге страны и в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии
Специалисты всех родов войск Южного военного округа с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии начинают масштабные учения на юге России и во временно оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии
Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.
Этап учений пройдет с 9 августа по 15 сентября.
Учения пройдут на 20 полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, во временно оккупированном Крыму и на российских военных базах в Армении, временно оккупированных Абхазии и Южной Осетии.
В рамках учений выполнят задание специалисты всех родов войск.
В сообщении говорится, что в едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации.
"Учения должны проходить не по шаблону, а на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личного выбора способов и методов уничтожения условного противника", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 27
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное