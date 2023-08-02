Россия начала военно-морские учения в Балтийском море

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

"Со 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-Морского Флота адмирала Николая Евменова проводится военно-морское обучение "Океанский щит-2023", - говорится в сообщении.

По данным минобороны, будут отработаны меры по защите морских коммуникаций, перевозке войск и военного груза, а также обеспечению обороны морского побережья. В общей сложности планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия.

Отмечается, что к обучению привлечено более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов, 30 летательных аппаратов морской авиации и воздушно-космических сил России, около 6 тысяч военнослужащих.

"По завершении обучения корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы", - добавили в сообщении.