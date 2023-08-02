Россия начала военно-морские учения в Балтийском море
В среду, 2 августа, стартовали российские военно-морские учения "Океанский щит – 2023" в Балтийском море. Для этого привлечено более 30 боевых кораблей и катеров
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
"Со 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-Морского Флота адмирала Николая Евменова проводится военно-морское обучение "Океанский щит-2023", - говорится в сообщении.
По данным минобороны, будут отработаны меры по защите морских коммуникаций, перевозке войск и военного груза, а также обеспечению обороны морского побережья. В общей сложности планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия.
Отмечается, что к обучению привлечено более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов, 30 летательных аппаратов морской авиации и воздушно-космических сил России, около 6 тысяч военнослужащих.
"По завершении обучения корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы", - добавили в сообщении.
- В июле Россия и Китай провели совместные военные учения под названием "Север/Взаимодействие-2023" в Японском море, в рамках которых примут участие военно-морские и воздушные силы обеих стран.
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