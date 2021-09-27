Россия начала трехдневные военные учения в оккупированном Крыму

Об этом сообщает ТАСС.

Оккупанты проводить тренировки в течение трех дней на полигоне Опук.

Указано, что учения начнутся с "марш-броска подразделений" к месту выполнения задач, для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

Россияне в конце учений планируют "отработать запланированные наступательные действия, наносящие ущерб условному противнику" огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.

РФ также использовать различное оружие. Среди них - автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, пулемет "Корд", пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30 и снайперское вооружение.