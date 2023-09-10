Россия начала строить военные базы вблизи финской границы
Спутниковые снимки зафиксировали, что Россия начала обустраивать военные базы в Петрозаводске и в гарнизоне Алакуртти, что вблизи финской границы
Об этом пишет издание Yle .
На спутниковых снимках видно, что на территории двух населенных пунктов были построены большие ангары для обслуживания и хранения техники. Тем не менее, по данным издания, все больше техники из Петрозаводска перебрасывают на фронт в Украине.
Yle отмечает, что это первая подобная активность за многие годы – до этого Россия не инвестировала в эти пограничные гарнизоны. Издание также напоминает, что РФ неоднократно угрожала ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО.
В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы у финской границы, а в прошлом месяце он снова упомянул свою угрозу.
Министр обороны Антти Хяккянен в свою очередь считает, что новые военные базы не представляют угрозы для Финляндии.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу в августе заявил о якобы кратном росте угроз безопасности его страны со стороны Польши, а также недавно ставшей членом НАТО Финляндии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное