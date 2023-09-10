Россия начала строить военные базы вблизи финской границы

Об этом пишет издание Yle .

На спутниковых снимках видно, что на территории двух населенных пунктов были построены большие ангары для обслуживания и хранения техники. Тем не менее, по данным издания, все больше техники из Петрозаводска перебрасывают на фронт в Украине.

Yle отмечает, что это первая подобная активность за многие годы – до этого Россия не инвестировала в эти пограничные гарнизоны. Издание также напоминает, что РФ неоднократно угрожала ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО.

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы у финской границы, а в прошлом месяце он снова упомянул свою угрозу.

Министр обороны Антти Хяккянен в свою очередь считает, что новые военные базы не представляют угрозы для Финляндии.