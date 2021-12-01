Россия начала регулярные военные учения вблизи границы Украины
В среду, 1 декабря, министерство обороны РФ сообщило, что начало регулярные зимние военные учения в частях Южного округа, находящихся вблизи границ Украины
Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
"В соединениях и воинских частях Южного военного округа прошли торжественные митинги и построения, посвященные началу зимнего периода обучения", - говорится в заявлении.
Около 10 тыс. российских военнослужащих передислоцировались на полигоны Южного округа, части которого находятся у границ Украины.
Отмечается, что учения пройдут на более чем 30 полигонах на территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Кубани и Ставропольского края, а также в Крыму, на Северном Кавказе и в Закавказье.
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