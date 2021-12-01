Россия начала регулярные военные учения вблизи границы Украины

Об этом сообщается на сайте Минобороны России.



"В соединениях и воинских частях Южного военного округа прошли торжественные митинги и построения, посвященные началу зимнего периода обучения", - говорится в заявлении.



Около 10 тыс. российских военнослужащих передислоцировались на полигоны Южного округа, части которого находятся у границ Украины.



Отмечается, что учения пройдут на более чем 30 полигонах на территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Кубани и Ставропольского края, а также в Крыму, на Северном Кавказе и в Закавказье.

1 декабря наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в ОРЛО 28 российских танков вне мест хранения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "надо готовиться к наихудшему", о возможном вторжении России в Украину.