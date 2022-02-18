"Россия начала противоправную депортацию жителей ОРДЛО": партия "Слуга Народа" призвала мир категорически осудить действия оккупантов

Об этом говорится в заявлении партий, которое обнародовала глава Елена Шуляк в Telegram.



Там заявили, что Россия прибегла к очередным провокациям на Донбассе.



"Кремлю и его марионеточным режимам было недостаточно многомесячного "марафона" с концентрацией российского военного контингента на украинских границах. Им было мало вчерашних обстрелов детских садов, школ и жилых домов на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Сегодня они начали противоправную депортацию жителей украинских территорий, в частности, детей в РФ", - говорится в заявлении.



В партии отметили, что это делается под фейковым поводом, якобы подготовки ВСУ наступательной операции на временно оккупированных территориях.



"Не сомневаемся в целях этой провокации: искусственно создать повод для полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Мы расцениваем этот шаг террористов, поддерживаемых РФ, как грубое нарушение базовых норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения", – заявили в политсиле.



Там отметили, что Украина не рассматривает возможность освобождения временно оккупированных территорий военным путем.



"Соответственно – не планировала и не планирует ни одной наступательной операции на Донбассе. Мы – исключительно за дипломатический путь, путь переговоров, который в ситуации вокруг Донбасса безальтернативный. Именно наша сторона предлагала экстренно созвать заседание ТКГ с учетом обострения ситуации, но представители российских оккупационных администраций отказались от переговорного процесса", – говорится в заявлении.



Партия обратилась к международному сообществу с призывом категорически осудить действия российских оккупационных администраций в Донбассе и заставить РФ прекратить нарушение норм международного гуманитарного права.



"Только жесткая позиция мирового сообщества сможет предовратить гуманитарную катастрофу, которую сегодня готовят на Донбассе российские оккупационные власти", - считают в партии.



Там также обратились к жителям ОРДЛО.



"Украина никогда не была и сегодня не является вашим врагом. Мы не допустим с нашей стороны линии разграничения никаких действий, которые могут привести к угрозе вашей жизни и здоровью. Если вы сегодня чувствуете себя в опасности из-за нагнетания истерии оккупантами – приглашаем каждого из вас на подконтрольную Украине территорию, где вы найдете и приют, и помощь, а главное – безопасность, создаем все условия для того, чтобы вы могли вести мирную и спокойную жизнь, как дома, потому что в Украине вы – везде дома. оккупация это не изменит", - подытожили в политсиле.

Ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам, в том числе проживающим на временно оккупированных территориях Украины, с призывом не верить лжи оккупационных властей .

В Офисе президента сообщили, что россияне могут обстрелять эвакуационную колонну жителей ОРДЛО и обвинить в этом Украине.