Россия начала применять новые методы антиукраинской пропаганды в США и Европе, - NYT
Российские спецслужбы используют специальные методы воздействия для того, чтобы скрыть попытки своих разведывательных служб манипулировать общественным мнением в США и Европе
Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что операции влияния сосредоточены на развитии сети молодых лидеров, которые, как надеется Кремль, будут поддерживать Россию или распространять пророссийские сообщения в своих родных странах.
Эти операции включают в себя программы, направленные на формирование поддержки России среди американцев и европейцев, а также более грубые меры, такие как фальшивые массовые протесты.
Также в материале упоминаются 4 россиян, работавших в российской разведке. Среди них отмечается Наталья Бурлинова, которая объявлена в международных розыск. Женщина вербовала граждан США в учебных заведениях с целью привлечения их к деятельности негосударственной организации под названием "Креативная дипломатия".
В рассекреченном анализе разведки говорится, что ФСБ помогала финансировать учебное заведение, которое они использовали для создания сети "будущих западных влиятельных лиц", которые, как надеялась спецслужба, перерастут в сторонников Кремля.
- Шведский публицист Матс Нильсон продвигает среди западной аудитории пророссийские настроения и антиукраинские нарративы пропаганды.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.03Продажа 42.18
- Актуальное
- Важное