Россия начала применять новые методы антиукраинской пропаганды в США и Европе, - NYT

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что операции влияния сосредоточены на развитии сети молодых лидеров, которые, как надеется Кремль, будут поддерживать Россию или распространять пророссийские сообщения в своих родных странах.

Эти операции включают в себя программы, направленные на формирование поддержки России среди американцев и европейцев, а также более грубые меры, такие как фальшивые массовые протесты.

Также в материале упоминаются 4 россиян, работавших в российской разведке. Среди них отмечается Наталья Бурлинова, которая объявлена в международных розыск. Женщина вербовала граждан США в учебных заведениях с целью привлечения их к деятельности негосударственной организации под названием "Креативная дипломатия".

В рассекреченном анализе разведки говорится, что ФСБ помогала финансировать учебное заведение, которое они использовали для создания сети "будущих западных влиятельных лиц", которые, как надеялась спецслужба, перерастут в сторонников Кремля.