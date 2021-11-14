Россия начала поставлять Индии ракетные комплексы С-400 по контракту на $5,5 млрд
Россия начала поставки в Индию зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-400
Об этом заявил директор Федеральной службы военно-технического сотрудничества РФ Дмитрий Шугаев, сообщает Голос Америки.
По его словам, первый дивизион комплексов С-400 прибудет в Индию до конца года.
"Первые поставки уже начались", - сказал Шугаев на аэрокосмической выставке в Дубае (ОАЭ).
В Индии заявили, что контракт стоимостью $5,5 млрд о поставках пяти зенитно-ракетных комплексов большой дальности необходим ей для противодействия угрозе со стороны Китая.
Из-за соглашения с Россией Индии грозят финансовые санкции со стороны США в соответствии с законом о противодействии противникам Америки.
В Дели заверяют в поддержке стратегического партнерства как с США, так и с Россией. Вашингтон заявил Индии, что для нее не будет сделано исключения из закона.
В прошлом году на основании этого закона США ввели санкции против союзника по НАТО Турции из-за закупки Анкарой российских комплексов С-400.
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Напомним, в июне 2020 года Москва и Анкара достигли согласия в вопросе поставки второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
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