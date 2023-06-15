Об этом информирует Associated Press .

Россия будет судить 22 украинских военнопленных, захваченных во время полномасштабной войны в Украине. Враг взял подсудимых в 2022 году в Мариуполе Донецкой области после трехмесячной битвы, разрушившей большую часть города.

Военные принадлежат полку "Азов", в последние дни обороны они находились на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Из 24 обвиняемых двое были возвращены домой во время обменов. В общей сложности 22 военнопленных остались на суде, из них восемь – повара-женщины.

Фото: AP Photo

Также источники Еспресо в ВСУ идентифицировали среди подсудимых экскомандира 3-й роты оперативного назначения 2-го батальона ОЗСП "Азов" Олега Тишкула (Гатти).

На фотографии мужчина на фото справа - Гатти

Фото: AP Photo

Россия назвала полк "Азов" террористами. Их могут заключить в тюрьму на 15 лет или пожизненно, если суд признает их вину.

Фото: reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что фотосудилища в Ростове не вызывают ничего, кроме отвращения.

"Лошенные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками "судят" ребят, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток. Подобные издевательства с комбатантами - это официальное военное преступление, которое должно получить надлежащую оценку МКС", - написал Подоляк. "Видит ли кто-нибудь в зале представителей Международного Комитета Красного Креста?"

Что известно о пленении военных из Азовстали

Мариуполь оказался в окружении 2 марта 2022 года, когда российские войска подошли к нему с юга и начали продвижение вдоль Азовского побережья. Россия захватила город 20 мая 2022 - после длительной тяжелой обороны города.

16 мая 2022 года из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих во временно оккупированные Новоазовск и Оленевку.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

6 августа горсовет Мариуполя сообщил, что на сцене мариупольской камерной филармонии российские кафиры собирают тюремные клетки.

11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские кафиры, вероятно, проведут показательный суд над защитниками Мариуполя на День Независимости Украины.

19 августа 2022 стало известно, что на День Независимости Украины в Мариуполе РФ планировала осуществить показательное "судилище" над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев.

Однако судилище было перенесено на неопределенный срок.