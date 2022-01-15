Россия начала перебрасывать в сторону Украины "Искандеры"
Россия перемещает с Дальнего Востока в сторону Украины ракетные комплексы "Искандер"
Об этом сообщает группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team.
Специалисты CIT проанализировали несколько видео, появившихся в открытом доступе, где зафиксировано движение военной техники на Дальнем Востоке и в Свердловской области в западном направлении.
На кадрах аналитики обнаружили оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 "Искандер-М". Они, вероятно, принадлежат 103-й и 107-й ракетным бригадам российской армии.
Отмечается, что ранее было отмечено движение соединений из этих армий в западном направлении.
- Напомним, 15 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты с союзниками разработали 18 сценариев на случай российской агрессии против Украины.
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