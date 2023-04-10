Россия начала отрабатывать защиту северо-западных границ после вступления Финляндии в НАТО
После вступления Финляндии в НАТО 4 апреля и подготовке Швеции к ответному шагу, армия Российской Федерации начала отработку защиты северо-западных границ
Об этом заявил командующий войсками ПВО-О России генерал-лейтенант Андрей Демин, пишет российское РИА Новости.
"Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы защиты государственной границы на северо-западе страны в соответствии с ростом угроз", - сказал Демин.
- В 2022 году Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции. Впоследствии, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Однако по данным Bloomberg, Финляндия пока вряд ли будет размещать на своей территории боевую группировку НАТО.
- В России, комментируя вступление Финляндии в НАТО, заявили о посягательствах на безопасность и интересы страны и пригрозили принятием ответных мер.
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