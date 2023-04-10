Об этом заявил командующий войсками ПВО-О России генерал-лейтенант Андрей Демин, пишет российское РИА Новости.

"Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы защиты государственной границы на северо-западе страны в соответствии с ростом угроз", - сказал Демин.