Об этом информирует в телеграмме Белорусский Гаюн.

"РФ начала перебрасывание на юг Беларуси техники, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными ВС РФ", - пишет издание.

По информации Гаюна, сегодня в течение дня фиксируется перевозка танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на Юг – ближе к границе с Украиной.

6 декабря в Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке".

Уже на следующий день украинский Генштаб сообщал, что среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства.

12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью.

13 декабря стало известно, что в Брестскую область перебрасывают 103 бригаду ССО Беларуси. Этот регион граничит с украинскими Волынью и Ровенщиной.

15 декабря 38 десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Беларуси, которую перебрасывали в приграничье с Украиной, уже возвращается обратно в Брест.

20 декабря спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире Эспрессо рассказал, что ситуация по линии границы с Беларусью и в пограничнии остается контролируемой - не зафиксировано перемещение или резкое увеличение военной техники или живой силы.

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