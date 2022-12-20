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Россия начала опрокидывать военных и технику на Юг Беларуси, к границе с Украиной, - Гаюн

20 декабря, 2022 вторник
16:37
война с Россией

20 декабря РФ начала перевозку танков, грузовиков и личного состава на южную часть Беларуси, ближе к границе с Украиной

Об этом информирует в телеграмме Белорусский Гаюн.

"РФ начала перебрасывание на юг Беларуси техники, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными ВС РФ", - пишет издание.

По информации Гаюна, сегодня в течение дня фиксируется перевозка танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на Юг – ближе к границе с Украиной.

  • 6 декабря в Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке".
  • Уже на следующий день украинский Генштаб сообщал, что среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства.
  • 12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью.
  • 13 декабря стало известно, что в Брестскую область перебрасывают 103 бригаду ССО Беларуси. Этот регион граничит с украинскими Волынью и Ровенщиной.
  • 15 декабря 38 десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Беларуси, которую перебрасывали в приграничье с Украиной, уже возвращается обратно в Брест.
  • 20 декабря спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире Эспрессо рассказал, что ситуация по линии границы с Беларусью и в пограничнии остается контролируемой - не зафиксировано перемещение или резкое увеличение военной техники или живой силы.

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Россия
Белорусь
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