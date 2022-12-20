Россия начала опрокидывать военных и технику на Юг Беларуси, к границе с Украиной, - Гаюн
20 декабря РФ начала перевозку танков, грузовиков и личного состава на южную часть Беларуси, ближе к границе с Украиной
Об этом информирует в телеграмме Белорусский Гаюн.
"РФ начала перебрасывание на юг Беларуси техники, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными ВС РФ", - пишет издание.
По информации Гаюна, сегодня в течение дня фиксируется перевозка танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на Юг – ближе к границе с Украиной.
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