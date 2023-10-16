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Война с Россией: хроника
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Главная Война с Россией Россия начала одно из своих наибольших наступлений в этом году, пытаясь замедлить украинское контрнаступление и отодвинуть ВСУ от Донецка, - аналитика КБФ
Аналитика

Россия начала одно из своих наибольших наступлений в этом году, пытаясь замедлить украинское контрнаступление и отодвинуть ВСУ от Донецка, - аналитика КБФ

16 октября, 2023 понедельник
17:39
Война с Россией

Это произошло сразу после получения россиянами военного оборудования и боеприпасов из Северной Кореи

Об этом пишут аналитики "Киевского форума безопасности".

После месяцев бесплодных "мясных штурмов" Авдеевки с юга и востока, враг снова попытался, как весной 2022-го, "перерезать" дороги в полях на севере и юго-западе.

Авдіївка
Авдіївка

Фото: Getty Images

Россияне привлекли для атаки несколько механизированных колонн. Однако Силы Обороны уничтожили десятки вражеских танков и бронированных машин (ББМ), оставив неподготовленную пехоту противника без поддержки. Только за 11 октября враг на всех фронтах потерял 42 танка и 44 ББМ (против, например, всего 6 танков и 3 бронированных машин 9 октября), – в основном под Авдеевкой.

Видео с дронов показывают, что российские колонны были слишком плотными, а водители техники – неподготовленными. Это облегчило работу украинских артиллеристов и противотанкистов.

Тактический успех украинцев обусловлен позициями: Авдеевка, особенно ее промышленные окрестности, в 2015-2021 гг. превращена в укрепленный район. Благодаря опорным пунктам, артиллерийским позициям и составам в промзонах, украинские силы смогли вовремя "проредить" колонны врага 10-11 октября.

Авдеевская "крепость" грозит целой российской обороне на Донбассе. От нее до центра Донецка, с его многочисленными промышленно-логистическими объектами – всего 15 км. В этом же заключается и политическая проблема врага: трудно имитировать "воссоединение новых территорий с Россией", пока фронт проходит по окраине самого большого и богатого из оккупированных городов.

Авдіївка

Фото: Getty Images

Впрочем, мегаполис создает и угрозу самой Авдеевке: это удобный ближний тыл врага с теми же преимуществами, что и авдеевский укрепрайон.

В случае продолжения вражеского наступления, угроза окружения (а скорее превентивного покидания) Авдеевки будет расти. Ведь география тамошнего "мешка" облегчает вражеские артиллерийские – и слишком воздушные – удары по городу с трех сторон. Силы Украины не могут безопасно использовать в городе дефицитные системы ПВО и РЭБ, авиацию, установки "Хаймарс" и т.д.: "тыла" там просто не существует.

Авдіївка

Фото: Getty Images

В то же время россияне в окрестностях Авдеевки комфортно применяют тактическую авиацию. По данным Генштаба ВСУ, здесь ежедневно наносится 2-4 вражеских авиаудара. В то же время Воздушным Силам Украины до сих пор не хватает возможностей для контроля неба где угодно над фронтовой полосой.

В такой ситуации каждая отраженная волна российского наступления истощает подразделения защитников города и их фортификации, создавая угрозу невосполнимой дестабилизации обороны в случае, если пополнять силы и запасы станет трудно (нецелесообразно). При этом еще и нужно поставлять продукты и медикаменты для горожан, не желающих эвакуироваться.
Главным фактором развития ситуации будет осенне-зимняя грязь, которая ограничит возможности сторон уже в ближайшие недели.

Другим фактором будут стратегии сторон, которые трудно прогнозировать. Вероятно, целью российского наступления под Авдеевкой является оттягивание украинских резервов от плацдармов контрнаступления на бахмутском и особенно мелитопольском направлениях. Аналитики давно дискутируют, полностью ли Украина привлекла на Юге резервные наземные подразделения, подготовленные на Западе в 2022-2023 гг.

Кроме того, враг любой ценой стремится выполнить политическую задачу Путина (по данным разведок): выйти на административные границы Донбасса.

Украина также стоит перед политическим выбором: сосредоточить ограниченные ресурсы на прорыве к морю на Юге или защищать Авдеевку, выстоявшую 9 лет войны, и в дальнейшем срывать таким образом пропагандистский триумф врага.
Открытый вопрос - способность обеих сторон пополнять арсеналы артиллерийских снарядов и бронетехники. Возможно, авдеевское наступление врага смогло начаться лишь благодаря тому, что Северная Корея недавно передала ему в резервы сотни контейнеров с, вероятно, боеприпасами.

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