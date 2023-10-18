Россия начала незаконную "мобилизацию" на ТОТ Херсонщины, – Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр нацсопротивления .

Утверждается, что в Херсонской области зафиксированы случаи вручения повесток о мобилизации после того, как местные пришли в фейковые военкоматы для уточнения данных.

"При этом "уточнить данные" должны все мужчины региона", - напомнили в ЦНС.

"Мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев", - добавили в сопротивлении.