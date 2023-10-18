Россия начала незаконную "мобилизацию" на ТОТ Херсонщины, – Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях юга Украины враг осуществляет принудительную незаконную "мобилизацию" местных жителей в ряды своей армии
Об этом сообщает Центр нацсопротивления .
Утверждается, что в Херсонской области зафиксированы случаи вручения повесток о мобилизации после того, как местные пришли в фейковые военкоматы для уточнения данных.
"При этом "уточнить данные" должны все мужчины региона", - напомнили в ЦНС.
"Мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев", - добавили в сопротивлении.
- В июне ЦНС сообщал, что на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики разработали алгоритм для мобилизации местного населения . В частности, объявлено о создании так называемого народного ополчения.
- В июле стало известно, что оккупанты заманивают жителей ТОТ на войну против Украины, обещая их детям места в российских вузах.
- Также сообщалось, что оккупанты готовятся к новой волне "мобилизации" на ТОТ Луганщины .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное