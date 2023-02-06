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Аналитика

Россия начала наступление. Трудные бои за Бахмут. Концентрация армии РФ на Лиманском направлении. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
6 февраля, 2023 понедельник
21:12
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Вооруженные силы Украины ведут боевые действия на линии фронта протяженностью более 800 км. Наиболее тяжелыми являются несколько участков фронта. В частности, Лиманское направление, Марьянка и Авдеевка, Угледар и, конечно, город Бахмут

Изнурительные бои за Бахмут

Если не учитывать границу с Беларусью, то вооруженные силы Украины ведут боевые действия на линии фронта протяженностью более 800 км. Наиболее тяжелыми являются несколько участков фронта. В частности, Лиманское направление, Марьянка и Авдеевка, Угледар и город Бахмут. Сегодня украинские СМИ распространили заявление командующего сухопутными войсками генерала Сырского , который отвечает за оборону нашей страны на Восточном направлении. По словам Сырского, Бахмутский район и сам город готовились к обороне раньше времени. Также он отметил, что эта местность имеет некоторые особенности рельефа. Именно поэтому в сочетании с этим природным ландшафтом продуманная система инженерных заграждений превратила этот район в настоящую неприступную крепость. По словам Александра Сырского, ВСУ используют все возможности, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника. Хочу напомнить, что 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ВСУ не будут сдавать город Бахмут. Сегодня, кстати, было проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого участники снова обсуждали ситуацию вокруг Бахмута. Отдельное внимание на заседании было уделено обеспечению наших подразделений необходимым вооружением и боеприпасами.

Риски оперативного окружения Бахмута

В мировых СМИ распространяется информация со ссылкой на должностных лиц и данные исследований о том, что нужно рационально рассматривать уход нашей группировки из Бахмута, если риски оперативного окружения вокруг этого города будут расти. Сейчас враг очень сильно усилило давление на наши подразделения в Бахмуте. В частности, это фронтальные атаки и попытки выйти на трассы вокруг города. Поэтому активные боевые действия продолжаются на севере, юге и востоке Бахмута. На севере противник пытается захватить населенный пункт Красная Гора и пробиваться по трассе в сторону Северска, составляющей нашу текущую оборону. Также враг подтягивает резервы на Николаевку для дальнейшего наступления Роздоловки и Васюковки. А на юго-западном направлении враг пытается пробиться на трассу Константиновка-Бахмут в зоне поселка Ивановское. Однако противнику на сегодняшний день не удается перерезать трассу . Бои за Ивановское будут иметь критическое значение для дальнейшей обороны города. В самом Бахмуте ситуация очень сложная. Давление на город продолжается с трех сторон. В последние дни нашим подразделениям приходилось отходы из определенных зданий в частном секторе, чтобы минимизировать риски собственных потерь. Однако это не означает, что ситуация в Бахмуте не контролируется со стороны наших войск.


Карта боевых действий в Донецкой области

Россияне штурмуют Бахмут с большой интенсивностью

По словам командира роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Евгения Оропая, ситуация вокруг Бахмута меняется очень быстро. Враг привлек масштабные силы для штурма города и несет большие потери. Лейтенант подчеркнул, что противник штурмует город постоянно и очень интенсивно. Также Оропай отметил, что противник продолжает применять их обычную тактику огневого вала. Уничтожаются все постройки. Поэтому нашим военным очень тяжело сдерживать атаки противника. Также оккупанты ведут активный артиллерийский огонь по окрестностям города. В частности, по населенным пунктам, которые находятся возле него.

Россияне начали наступление на нескольких направлениях фронта

Полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк считает, что анонсированное наступление РФ уже началось. Противник отказался от тактики массированных ракето-артиллерийских ударов, в то время как Россия сосредоточила немалые силы на Луганском и Донецком направлениях . В частности, на прошлой неделе россияне пытались атаковать наши позиции в Угледаре четырьмя бригадами. Однако 72 и 79 бригады ВСУ это наступление отразили, нанеся большие потери 40 и 155 бригадам морской пехоты армии РФ. Поэтому дальнейшие действия россиян на Угледарском направлении без положительного результата для них. Хотя это и было одно из направлений, где противник пытается улучшить контроль над железнодорожным узлом Донбасс-Крым. Вторым направлением, по словам Кевлюка, где россияне могут развернуть активное наступление, следует рассматривать Лиманский плацдарм, где противник сумел создать крупную группировку войск. Его основу составляет 2-я мотострелковая дивизия, долгое время восстанавливавшая свою боеспособность на территории Беларуси. Также на это направление россияне перебросили 76 десантно-штурмовую дивизию и 98 воздушно-десантную дивизию. То есть РФ перебросила половину старых десантно-штурмовых дивизий армии РФ на Лиманское направление.

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