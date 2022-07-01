Россия начала мобилизацию во Владивостоке и Сергеевке
Российская Федерация проводит активную мобилизацию резервов во Владивостоке и Сергеевке
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Россия намерена компенсировать потери воинских частей из состава восточного военного округа.
"В связи со значительными потерями личного состава воинских частей из состава восточного военного округа РФ на его территории проводится активная призывная компания. В частности, развернут пункт призыва мобилизационного резерва в городе Владивосток и в Сергеевке, пункте постоянной дислокации 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии", - говорится в отчете Генштаба.
- 29 июня сообщалось, что на некоторых территориях Беларуси могут произвести мобилизацию населения.
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