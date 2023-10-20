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Россия начала мобилизацию студентов в Луганской области, - Атеш

20 октября, 2023 пятница
18:32
Война с Россией

Россияне мобилизуют студентов во временно оккупированной Луганской области

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

По информации источника, на временно оккупированной Луганщине российские оккупанты начали мобилизовать студентов дневной формы обучения, их заставляют брать академотпуск.

Известно факт мобилизации студентов "Донбасского государственного технического университета" в городе Алчевск.

"Не лучше дела и на других оккупированных территориях Украины. Мобилизуя в свою недоармию украинцев на оккупированных территориях, рашисты совершают военное преступление. Но им плевать, все военные преступления уже были ими неоднократно совершены, а международные законы — нарушены", - пишет Атеш.

  • 18 октября сообщалось , что на временно оккупированных территориях юга Украины враг осуществляет принудительную незаконную мобилизацию.
Украина
Россия
образование
російська армія
Луганщина
мобилизация
оккупированные территории
окупанти
Военные новости
воєнні злочини Росії
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