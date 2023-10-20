Россия начала мобилизацию студентов в Луганской области, - Атеш

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

По информации источника, на временно оккупированной Луганщине российские оккупанты начали мобилизовать студентов дневной формы обучения, их заставляют брать академотпуск.

Известно факт мобилизации студентов "Донбасского государственного технического университета" в городе Алчевск.

"Не лучше дела и на других оккупированных территориях Украины. Мобилизуя в свою недоармию украинцев на оккупированных территориях, рашисты совершают военное преступление. Но им плевать, все военные преступления уже были ими неоднократно совершены, а международные законы — нарушены", - пишет Атеш.