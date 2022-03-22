Россия начала мобилизацию должников и алиментщиков, – украинская разведка
За неимением резервистов, в Российской Федерации предлагают подписать контракт в армию должникам, имеющим проблемы с выплатами кредитов и алиментов
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом, количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", – говорится в сообщении.
Должникам предлагают подписать контракт вместо списания долгов по кредиту. Такие предложения распространяются в Татарстане, Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе. В русскую армию забирают также мужчин, имеющих проблемы с законом.
- Напомним, Резников призвал жителей ОРДЛО избегать мобилизации, переходить на сторону ВСУ или сдаваться.
- Добавим, в Ахтырском районе Сумской области около 300 оккупантов отказались выполнять военные приказы и на 70 единицах техники уехали.
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