Россия начала мобилизацию должников и алиментщиков, – украинская разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом, количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", – говорится в сообщении.

Должникам предлагают подписать контракт вместо списания долгов по кредиту. Такие предложения распространяются в Татарстане, Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе. В русскую армию забирают также мужчин, имеющих проблемы с законом.

Напомним, Резников призвал жителей ОРДЛО избегать мобилизации, переходить на сторону ВСУ или сдаваться.

Добавим, в Ахтырском районе Сумской области около 300 оккупантов отказались выполнять военные приказы и на 70 единицах техники уехали.

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