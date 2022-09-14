Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка указывает на доказательства, свидетельствующие о том, что Россия впервые разместила в Украине иранские беспилотные летательные аппараты. 13 сентября украинские официальные лица сообщили, что ВСУ сбили БПЛА Shahed-136 вблизи Купянска в Харьковской области.

Shahed-136 – это БПЛА с заявленной дальностью полета 2500 км. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при атаках на Ближнем Востоке, в частности против нефтяного танкера MT Mercer Street в июле 2021 года.

Почти наверняка Россия все чаще получает оружие из других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы сокращаются. тактических ударов, а не против более стратегических целей на территории Украины", - пришли к выводу в британской разведке.

13 сентября ВСУ сбили БПЛА-камикадзе Shahed-136 вблизи Купянска.

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