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Россия начала использовать дроны собственного производства, - британская разведка

16 августа, 2023 среда
09:08
Война с Россией

Российская армия, вероятно, начала развертывать отечественные беспилотные летательные аппараты одноразового применения, основанные на иранских разработках Shahed

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что русские войска импортируют системы иранского производства с сентября 2022 года. Собственное производство, вероятно, позволит России наладить более надежную поставку беспилотников.

По данным британской разведки, эффективность этих дронов была разной, и Украина доказала свою эффективность в нейтрализации большинства БПЛА.

Как сообщает разведка, Россия, вероятно, стремится к самообеспечению БПЛА в ближайшие месяцы. Однако страна по-прежнему зависит от комплектующих и готовых вооружений из Ирана, которые в основном доставляют через Каспийское море.

Украина
Россия
російська армія
Иран
военные силы Украины
безпілотник
Великобритания
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