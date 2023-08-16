Россия начала использовать дроны собственного производства, - британская разведка

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что русские войска импортируют системы иранского производства с сентября 2022 года. Собственное производство, вероятно, позволит России наладить более надежную поставку беспилотников.

По данным британской разведки, эффективность этих дронов была разной, и Украина доказала свою эффективность в нейтрализации большинства БПЛА.

Как сообщает разведка, Россия, вероятно, стремится к самообеспечению БПЛА в ближайшие месяцы. Однако страна по-прежнему зависит от комплектующих и готовых вооружений из Ирана, которые в основном доставляют через Каспийское море.