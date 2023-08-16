Россия начала использовать дроны собственного производства, - британская разведка
Российская армия, вероятно, начала развертывать отечественные беспилотные летательные аппараты одноразового применения, основанные на иранских разработках Shahed
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что русские войска импортируют системы иранского производства с сентября 2022 года. Собственное производство, вероятно, позволит России наладить более надежную поставку беспилотников.
По данным британской разведки, эффективность этих дронов была разной, и Украина доказала свою эффективность в нейтрализации большинства БПЛА.
Как сообщает разведка, Россия, вероятно, стремится к самообеспечению БПЛА в ближайшие месяцы. Однако страна по-прежнему зависит от комплектующих и готовых вооружений из Ирана, которые в основном доставляют через Каспийское море.
- В июне сообщалось, что Иран может поставлять России дроны-камикадзе не только по воздуху, но и по морю.
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