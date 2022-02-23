Россия начала эвакуировать из Украины своих дипломатов
23 февраля российские дипломаты начали уезжать из Украины и подтвердили, что сжигали документы
Об этом пишет ТАСС.
"Эвакуация персонала уже началась", – отметили в посольстве РФ в Киеве.
Также сотрудник ведомства подтвердил, что дипломаты сжигали документы.
"Это плановая процедура. В таких случаях, как сейчас, есть набор мер, которые следует принять, в том числе из соображений безопасности", - заявил он.
- Напомним, 22 февраля МИД РФ объявил об эвакуации персонала посольства и консульств из Украины.
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