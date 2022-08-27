Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия начала экономить ракеты не достигнув желаемых результатов, на которые рассчитывала в ходе массированных ракетных ударов по территории Украины. Это можно проследить по статистике на День Независимости: всего 8 ракет Х-22 прорвались сквозь украинскую ПВО, хотя Россия демонстрировала очень высокую активность - более 200 вылетов самолетов, которые в большинстве своем были имитацией угрозы ракетного удара", - отметил Рябых.

Военный эксперт добавил, что российские ракеты также являются носителями ядерного оружия.

"Ракеты, применяемые Россией против Украины, также являются носителями ядерного оружия. РФ необходимо хранить достаточно большой резерв таких ракет на случай обострения ситуации - когда придется воевать в условиях применения ядерного оружия", - отметил Валерий Рябых.

26 августа стало известно, что Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су-24 были переоборудованы так, чтобы нести ядерное оружие.

27 августа минобороны Британии сообщило, что россияне усилили интенсивность огня на Донетчине, чтобы отвлечь ресурсы ВСУ и помешать украинскому контрнаступлению.

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