Россия начала чаще применять ракеты времен СССР, - Воздушные силы ВСУ

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Радио Свобода.

"В настоящее время противник все чаще применяет советские типы крылатых ракет, такие как авиационная ракета Х-59 и ракета Х-22 – одна из наиболее разрушительных ракет, которые запускает противник", - сказал Игнат.

По его словам, масса боевой части Х-22 составляет 900 килограммов, и она влечет за собой разрушение гражданских объектов из-за того, что часто не попадает в цель.

Спикер добавил, что Россия в последнее время применяет свою авиацию дистанционно из Беларуси и акватории Черного моря, а также со своей территории.