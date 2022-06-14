Россия начала чаще применять ракеты времен СССР, - Воздушные силы ВСУ
РФ чаще применяет против Украины советские типы ракет и экономит высокоточные современные ракеты
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Радио Свобода.
"В настоящее время противник все чаще применяет советские типы крылатых ракет, такие как авиационная ракета Х-59 и ракета Х-22 – одна из наиболее разрушительных ракет, которые запускает противник", - сказал Игнат.
По его словам, масса боевой части Х-22 составляет 900 килограммов, и она влечет за собой разрушение гражданских объектов из-за того, что часто не попадает в цель.
Спикер добавил, что Россия в последнее время применяет свою авиацию дистанционно из Беларуси и акватории Черного моря, а также со своей территории.
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