Россия начала битву за Донбасс. Вопрос только времени, когда вся территория государства будет уволена, - Зеленский

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении, передает Еспресо.TV.



"На востоке и юге нашего государства окупанты пытаются атаковать в последнее время немного более продуманно, чем это было раньше. Давят, ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами. Пожалуй, российские генералы, которые не привыкли считать любое. какие потери убили уже столько российских военных, что даже им приходится осторожнее, потому что никого не останется, чтобы наступать", - сказал Зеленский.



Он добавил, что это им не поможет.



"Этот вопрос только времени, когда вся территория нашего государства будет освобождена. Освобождена от оккупантов. Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которому давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда не согнали российских военных - мы будем бороться. Мы будем защищаться. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", - отметил президент.



Он поблагодарил бойцов и героические города на Донбассе, Мариуполь, а также городах Харьковщины, которые держатся.



"Которые защищают судьбу всей Украины, сдерживая силы захватчиков. Рубежное, Попасная, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматорск и все-все, которые на протяжении всех этих лет и навсегда – с Украиной", - подытожил президент.

На брифинге 18 апреля спикер Минобороны Александр Мотузяник отметил , что российская армия завершила перегруппировку войск для атаки на Востоке Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в восточной операционной зоне боевых действий фиксируют признаки начала наступательной операции войск РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что российская армия предприняла попытку наступления на Востоке Украины.