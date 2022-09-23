Россия начала активно применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136

Итак, уже можно утверждать, что россияне начали использовать дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 против крупных украинских городов. Также подтверждены факты использования этих дронов на линии фронта. Из видео, где иранский дрон пролетает над территорией Украины, можно сделать выводы, что запуск происходил из временно оккупированного Крыма. Дальность полета этих дронов с мыса Тарханкут составляет более 180 км. Учитывая, что удар этими дронами был нанесен днем, можно заключить, что главной целью для россиян было запугать гражданское население. По предварительной информации, было запущено 3 дрона. Два из них попали в цель, а один был сбит украинскими силами противовоздушной обороны. Shahed-136 является баражирующим боеприпасом. Он предназначен для поражения целей на значительном расстоянии. Иранцы заявляли о максимальном расстоянии полета в 2500 километров. Однако из-за большого веса, вероятно, что максимальная дальность полета составляет вдвое меньше. Сам беспилотник весит более 200 кг, вес боевой части составляет 125 кг. Запускается дрон из пусковой системы, имеющей несколько секций для запуска. Для наведения цели используется система спутниковой навигации. Для борьбы с иранскими беспилотниками использовать ЗРК не совсем рационально. Поскольку Shahed-136 проводит полет на низкой высоте, лучше всего использовать против него зенитные пушки. К тому же незначительная скорость этого беспилотника, а именно более 120 км/ч позволяет использовать по нему стрелковое оружие. Однако наиболее эффективным противодействием этим беспилотникам являются антидроновые системы. Поэтому считаю, что сейчас происходит накопление информации для того, чтобы найти наиболее эффективный способ уничтожения иранских дронов.

Иранские беспилотники.

В США обсуждают передачу Украине ударных беспилотников Gray Eagle

Украина использует средние образцы ударных беспилотников. В частности, турецкие Bayraktar TB2, польские Warmate и американские Fenix Ghost. Сейчас в США ведутся дискуссии по передаче Украине мощнейших беспилотных комплексов Gray Eagle. Это ударные комплексы, которые могут использовать ракеты Hellfire. На сегодня 14 конгрессменов обратились к министру обороны США для того, чтобы ускорить передачу Украине этих беспилотников. Однако у американцев есть опасения, что такой комплекс может попасть в руки россиян. Мы прекрасно знаем, как с помощью ракет Harm мы уничтожаем вражеские системы ПВО, поэтому вариант с передачей таких беспилотников Украине становится все более реалистичным.



Американский ударный беспилотник MQ-1C Gray Eagle.

Мобилизация в РФ кардинально не повлияет на ход боевых действий

Темпы частичной мобилизации в России таковы, что полностью игнорируются все обещания российских властей не брать в армию всех подряд. Поскольку, судя по информации в российских социальных сетях, мобилизируют даже людей без военного опыта. Объявленная мобилизация в России может частично решить проблему с личным составом, однако проблемы командования, логистики и управления никуда не исчезнут. Также вполне возможно, что демобилизованные срочники будут сразу мобилизированы для участия в войне против Украины.