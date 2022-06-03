Россия набирает в ДРГ наемников со знанием украинского для подрывной деятельности, - Генштаб ВСУ
Российское руководство проводит скрытую мобилизацию на Донбассе и набирает украиноязычных наемников в ДРГ для подрывной деятельности в Украине
Об этом говорится в отчете Генштаба.
"По имеющейся информации, командование ВС РФ принимает меры по активизации проведения разведывательно-диверсионной и взрывной деятельности на территории Украины. Осуществляется набор и подготовка наемников для формирования ДРГ с последующей их деятельностью на территории Украины. Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, которые хорошо владеют украинским языком", - отмечают в ВСУ.
Ситуация на Волыни и Полесье
Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. С 1 июня начато проведение мероприятий боевой подготовки подразделений ВС Беларуси на полигоне Вижловичи в Брестской области. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.
Ситуация на Северском направлении
Противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. В целях уточнения расположения позиций наших войск враг вел разведку с применением БпЛА в отдельных районах Сумской и Черниговской областей. Нанес ракетный авиационный удар в районе населенного пункта Краснополье Сумской области и произвел минометный обстрел в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.
Ситуация на Слобожанском направлении
Основные усилия Россия сосредоточена в сдерживании продвижения наших войск в направлении границы. Продолжается огневое влияние на подразделения Сил обороны с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.
Продолжается разведка для поиска слабых мест в обороне наших войск и определения дальнейших направлений активных действий. Не прекращается проведение мер логистического обеспечения и усиление группировки войск неприятеля.
На Харьковском направлении российские кафиры продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в городе Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск в районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка.
Ситуация на Востоке
На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до двадцати батальонных тактических групп. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлениях на населенные пункты Барвенково и Святогорск, успеха не имел.
На Донецком направлении противник сосредотачивал основные усилия в районе города Северодонецк. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются.
Враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Успеха нет, отошел на ранее занятые позиции.
Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.
На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.
На временно оккупированной территории Донецкой области идет принудительная мобилизация гражданского населения. Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, которые они понесли в боевых действиях против защитников и защитниц Украины.
Ситуация на Юге Украины
На Южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции. Совершал артиллерийское огненное поражение и активизировал ведение воздушной разведки.
На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.
Ситуация в Черном море
Основные усилия корабельных группировок противника в Черноморской и Азовской морских зонах были сосредоточены на выполнении задач по изоляции районов боевых действий и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
- На Киевщине усилят комендантский час . Действуют вражеские ДРГ,
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