Об этом говорится в отчете Генштаба.

"По имеющейся информации, командование ВС РФ принимает меры по активизации проведения разведывательно-диверсионной и взрывной деятельности на территории Украины. Осуществляется набор и подготовка наемников для формирования ДРГ с последующей их деятельностью на территории Украины. Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, которые хорошо владеют украинским языком", - отмечают в ВСУ.

Ситуация на Волыни и Полесье

Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. С 1 июня начато проведение мероприятий боевой подготовки подразделений ВС Беларуси на полигоне Вижловичи в Брестской области. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

Ситуация на Северском направлении

Противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. В целях уточнения расположения позиций наших войск враг вел разведку с применением БпЛА в отдельных районах Сумской и Черниговской областей. Нанес ракетный авиационный удар в районе населенного пункта Краснополье Сумской области и произвел минометный обстрел в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

Ситуация на Слобожанском направлении

Основные усилия Россия сосредоточена в сдерживании продвижения наших войск в направлении границы. Продолжается огневое влияние на подразделения Сил обороны с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.



Продолжается разведка для поиска слабых мест в обороне наших войск и определения дальнейших направлений активных действий. Не прекращается проведение мер логистического обеспечения и усиление группировки войск неприятеля.



На Харьковском направлении российские кафиры продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в городе Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск в районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка.

Ситуация на Востоке

На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до двадцати батальонных тактических групп. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлениях на населенные пункты Барвенково и Святогорск, успеха не имел.

На Донецком направлении противник сосредотачивал основные усилия в районе города Северодонецк. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются.

Враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Успеха нет, отошел на ранее занятые позиции.

Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.

На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.

На временно оккупированной территории Донецкой области идет принудительная мобилизация гражданского населения. Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, которые они понесли в боевых действиях против защитников и защитниц Украины.

Ситуация на Юге Украины

На Южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции. Совершал артиллерийское огненное поражение и активизировал ведение воздушной разведки.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

Ситуация в Черном море

Основные усилия корабельных группировок противника в Черноморской и Азовской морских зонах были сосредоточены на выполнении задач по изоляции районов боевых действий и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

На Киевщине усилят комендантский час . Действуют вражеские ДРГ,

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