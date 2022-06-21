РФ набирает на военную службу офицеров запаса, с которыми заключает контракты на три месяца, - Генштаб
В Российской Федерации на военную службу набирать офицеров запаса с заключением контрактов на три месяца из-за значительных потерь на фронте
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
"По имеющейся информации, в результате значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск, враг вынужден набирать на военную службу офицеров запаса с заключением краткосрочных контрактов сроком на три месяца", - говорится в сообщении.
- С 24 февраля по 20 июня Россия потеряла около 33 800 военных, 3 588 бронемашин, 1 477 танков и 749 систем артиллерии.
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