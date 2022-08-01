Об этом написал журналист Роман Цымбалюк.

"Из-за огромных потерь среди личного состава в ходе проведения "специальной военной операции" и нежелания кандидатов, отобранных для прохождения службы в воинских частях ВС РФ, ехать на территорию Украины, в когда-то элитную 45 отдельную бригаду специального назначения (в/ч 28337, Кубинка) ВДВ берут уголовников, которые ранее имели или имеют судимость за тяжкие преступления", - сообщил журналист.

В перехваченном СБУ разговоре оккупант пожаловался маме на большие потери личного состава.

По сообщению Генштаба ВСУ, на 1 августа Россия потеряла более 41 тыс. военных, 932 артсистемы и 736 беспилотников за время полномасштабной войны против Украины.

23 июля СМИ сообщали, что основатель ЧВК Вагнер Пригожин лично посещает колонии и вербует осужденных воевать в Украине: обещает снятие судимости

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