Россия набирает "элитное подразделение" из уголовных преступников, - журналист Цымбалюк
Россия набирает в элитную бригаду спецназначения заключенных, отбывавших наказание за тяжкие преступления
Об этом написал журналист Роман Цымбалюк.
"Из-за огромных потерь среди личного состава в ходе проведения "специальной военной операции" и нежелания кандидатов, отобранных для прохождения службы в воинских частях ВС РФ, ехать на территорию Украины, в когда-то элитную 45 отдельную бригаду специального назначения (в/ч 28337, Кубинка) ВДВ берут уголовников, которые ранее имели или имеют судимость за тяжкие преступления", - сообщил журналист.
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