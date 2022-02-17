Россия на Совбезе ООН обвинила Украину в нарушении Венского документа и Запад в поставке ей вооружения
В четверг, 17 февраля, Российская Федерация на Совете Безопасности ООН по Минским соглашениям обвинила Украину в нежелании укреплять доверие и западные страны - в поставках летального вооружения
Об этом заявил представитель РФ Сергей Вершинин во время заседания Совбеза ООН, передает Еспресо.TV.
"Украина нарушает Венский документ 2011 года о мерах по укреплению доверия", - заявил Вершинин.
Представитель РФ добавил, что США передали Украине в 2021 году вооружение на $650 млн. А в январе 2022 года доставлены дополнительные партии военной помощи на $200 млн.
"Это не игра, это не игрушки, это вооружение", - сказал Вершинин.
Также российская сторона напомнила о помощи Великобритании, Канады и стран Балтии.
"Все эти государства предоставляют Киеву летальное вооружение. Беспилотные летательные аппараты, зенитно-ракетные комплексы, стингеры, джавелины, стрелковое вооружение, боеприпасы. Польша поставляет боеприпасы к 122-мм и 125-мм оружию, которые запрещены в соответствии с Минскими соглашениями".
Справка: Венский документ - это международное соглашение стран - участниц ОБСЕ. Его подписали в 2011 году, и оно направлено на повышение прозрачности и доверия между странами. Одно из условий - страны должны обмениваться информацией о вооружении, численности боевой техники и передвижении войск.
- Напомним, 27 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительных $39,5 млн на предоставление гуманитарной помощи Украине и продолжение миссии UNIFIER по передаче опыта украинским военным и Нацгвардии.
- В феврале Канада отправила в Украину груз с нелетальным вооружением и инструкторов, которые будут обучать украинских военных. Позже страна заявила о кредите на $500 млн и передаче летального оружия для Украины.
- 5 февраля в Борисполь прибыли военные транспортники из Великобритании и США.
- 8 февраля Вадим Пристайко заявил, что Украина подписала с Великобританией несколько военных соглашений на $2 млрд. В тот же день Эстония передала Украине треть своих противотанковых ракет Javelin.
- 11 февраля в Киев прибыл очередной самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки, общий вес военной помощи от США составил 1300 тонн.
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