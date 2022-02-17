Россия на Совбезе ООН обвинила Украину в нарушении Венского документа и Запад в поставке ей вооружения

Об этом заявил представитель РФ Сергей Вершинин во время заседания Совбеза ООН, передает Еспресо.TV.

"Украина нарушает Венский документ 2011 года о мерах по укреплению доверия", - заявил Вершинин.

Представитель РФ добавил, что США передали Украине в 2021 году вооружение на $650 млн. А в январе 2022 года доставлены дополнительные партии военной помощи на $200 млн.

"Это не игра, это не игрушки, это вооружение", - сказал Вершинин.

Также российская сторона напомнила о помощи Великобритании, Канады и стран Балтии.

"Все эти государства предоставляют Киеву летальное вооружение. Беспилотные летательные аппараты, зенитно-ракетные комплексы, стингеры, джавелины, стрелковое вооружение, боеприпасы. Польша поставляет боеприпасы к 122-мм и 125-мм оружию, которые запрещены в соответствии с Минскими соглашениями".



Справка: Венский документ - это международное соглашение стран - участниц ОБСЕ. Его подписали в 2011 году, и оно направлено на повышение прозрачности и доверия между странами. Одно из условий - страны должны обмениваться информацией о вооружении, численности боевой техники и передвижении войск.