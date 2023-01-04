Россия продолжает бомбить украинскую энергетику. Как долго могут продолжаться атаки и каков следующий шаг?

Тысячи людей могут умереть из-за холодной погоды. Люди могут умирать в больницах, если больницы не получают электроэнергию. Это военные преступления. Я надеюсь, что эти преступления будут задокументированы, и в конечном итоге ответственные за разрушение гражданской инфраструктуры в Украине предстанут перед правосудием, международными трибуналами, Международным уголовным судом в Гааге или трибуналами ООН. Я надеюсь, что в 21 веке, почти через 80 лет после окончания Второй мировой войны, человечество усвоило уроки и не позволит этим массовым преступлениям остаться безнаказанными.

Также это будет для Украины возможность построить современную инфраструктуру XXI века, которая будет использовать огромный опыт украинских инженеров и ученых в сфере ядерной энергетики. Украина является одним из ведущих ядерных государств Европы. До полномасштабного вторжения она производила около 50% электроэнергии из ядерного топлива. Украина также сможет добывать собственный газ. А также будут изменены системы украинских газопроводов, чтобы трубы, идущие из Норвегии, можно было протянуть в Украину.

Сколько времени понадобится Украине для восстановления энергетической инфраструктуры после российских атак? И как оградить ее от терроризма Кремля в будущем?

Первое, что должна сделать Украина, это получить как можно больше противоракетной обороны. Ракеты, разрушающие энергетическую инфраструктуру, сеть и генерирующие мощности, нужно сбивать. А за удары по украинским целям Россия должна оплатить цену с точки зрения равносильных ударов по территории России. К сожалению, у нас война, и на войне люди не понимают хороший язык. Поэтому ВСУ должны нанести удары по территории России, чтобы в какой-то момент Россия сказала "вы знаете, это того не стоит". Это не обязательно должна быть энергетическая инфраструктура России. Это могут быть порты или промышленные мощности. Да, никто не заинтересован в эскалации, но в то же время ни одна страна не может мириться с тем, что ее население становится мишенью для геноцида, напоминающего нам Голодомор, когда коммунистический режим уничтожал продовольственные запасы украинцев.

В одном из своих интервью вы заявили, что следующей весной будет новое противостояние. Каковы ваши прогнозы? Станет ли 2023 год решающим в войне в Украине?

Каждый год и каждый месяц являются решающими. Сейчас это стало конкуренцией между любым российским промышленным потенциалом и российским населением, которое мобилизует Путин, не заботясь о жизни этих людей, а с другой стороны, украинскими навыками и способностью Запада обеспечить необходимое оружие для Украины. Ходят слухи о какой-то модели мира или о том, как бы выглядело завершение войны, но я слежу за тем, что говорят русские. Россия не хочет вести мирные переговоры и признавать территориальную целостность Украины. Россия хочет прекращения огня. Прекращение огня сильно отличается от мира. Прекращение огня – это когда ты делаешь перерыв и начинаешь усиливать свою армию, свой военно-промышленный комплекс, чтобы через некоторое время нанести удар. Украина не должна быть заинтересована в прекращении огня. Она может быть заинтересована в мире, но президенту Зеленскому и украинскому руководству решать на каких условиях.