Россия на саммите G20 высказалась за продление "зернового соглашения"
Россия выступает за продление "зернового соглашения"
Об этом сказал российский министр финансов Антон Силуанов.
Он отметил, что российская делегация на саммите G20 заявила, что выступает за продление "зернового соглашения", но при условии, чтобы зерно шло именно нуждающимся в нем странам, а не в западные государства.
"Поэтому мы высказались за продление этого соглашения под контролем пунктов направления зерна для того, чтобы зерно шло странам, действительно нуждающимся", — сообщил Силуанов.
Отметим, что на саммите G20 российскую делегацию возглавлял глава МИДа Сергей Лавров, а не президент Владимир Путин.
- В Мининфраструктуре Украины, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ними - до десяти.
- Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
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