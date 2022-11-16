Об этом сказал российский министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что российская делегация на саммите G20 заявила, что выступает за продление "зернового соглашения", но при условии, чтобы зерно шло именно нуждающимся в нем странам, а не в западные государства.

"Поэтому мы высказались за продление этого соглашения под контролем пунктов направления зерна для того, чтобы зерно шло странам, действительно нуждающимся", — сообщил Силуанов.

Отметим, что на саммите G20 российскую делегацию возглавлял глава МИДа Сергей Лавров, а не президент Владимир Путин.

В Мининфраструктуре Украины, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ними - до десяти.

Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb