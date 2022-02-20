Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала, - спикер Путина Песков

Об этом Песков рассказал на пропагандистском канале "Россия 1".

Он призвал Запад "вспомнить историю" и задать себе вопрос, какой смысл России на кого нападать.

"Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия в течение всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, пережившая столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово "война", - сказал Песков.

Он также заявил, что действия Запада, "ежедневно объявляющего дату вторжения России в Украину", имеют провокационный характер и ведут к нагнетанию напряженности.

"Дело в том, что это напрямую ведет к нагнетанию напряженности. А когда напряженность нагнетается до максимума, как сейчас, например, на линии столкновения, то любая искра, любое незапланированное событие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям.Поэтому все это имеет, может иметь губительные последствия, - вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину", - предупредил Песков.

Напомним, 20 февраля премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Россия планирует "самую большую войну в Европе с 1945 года" .

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