Россия на неделю закрывает воздушное пространство над Азовским морем, - Jerusalem Post

Об этом со ссылкой на Jerusalem Post сообщает Еспресо.TV .



Издание утверждает, что опасность полетов над акваторией Азова будет сохраняться, начиная с 00:00 понедельника, 21 февраля 2022 года, и до 23:59 субботы, 26 февраля.



Основанием для обнародования такой информации являются изложенные в открытый доступ сообщения ввод европейских и израильских специалистов по OSINT-разведке.



Справка



Notice to Airmen (NOTAM), сообщение авиаперсонала, НОТАМ - это уведомление с ведома авиационных властей для предупреждения пилотов воздушных судов о возможной опасности на протяжении маршрута или локации, которые могут повлиять на безопасность полетов.

В настоящее время, напомним, шесть крупных десантных кораблей ВМФ РФ проводят учения между Крымом и Скадовском, еще 6 российских военных кораблей разного типа вошли в Азовское море .





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