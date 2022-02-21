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Главная война с Россией Россия на неделю закрывает воздушное пространство над Азовским морем, - Jerusalem Post

Россия на неделю закрывает воздушное пространство над Азовским морем, - Jerusalem Post

21 февраля, 2022 понедельник
00:51
война с Россией

Российский центр аэронавигационной информации в воскресенье, 20 февраля 2022 года, выпустил сообщение для летчиков типа NOTAM

Об этом со ссылкой на Jerusalem Post сообщает Еспресо.TV .

Издание утверждает, что опасность полетов над акваторией Азова будет сохраняться, начиная с 00:00 понедельника, 21 февраля 2022 года, и до 23:59 субботы, 26 февраля.

Основанием для обнародования такой информации являются изложенные в открытый доступ сообщения ввод европейских и израильских специалистов по OSINT-разведке.

Справка

Notice to Airmen (NOTAM), сообщение авиаперсонала, НОТАМ - это уведомление с ведома авиационных властей для предупреждения пилотов воздушных судов о возможной опасности на протяжении маршрута или локации, которые могут повлиять на безопасность полетов.



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Израиль
авиация
авиапространство
Азов
полеты
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