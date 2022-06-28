Россия на Луганщине разрушила 22 крупных спорткомплекса, некоторые не подлежат реконструкции
За четыре месяца войны против Украины Россия в Луганской области разрушила 22 объекта спортивной инфраструктуры
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграммах.
"Оккупанты частично или полностью разрушили 22 больших спортивных комплекса и арены Луганщины. На многих из них спортсмены тренировались, готовясь к международным стартам, приезжали представители из других регионов Украины, как в Кременную", - написал он.
Разрушение объектов спортивной инфраструктуры зафиксировано в Северодонецке, Кременной, Лисичанске, Рубежном и Попасной, добавили в ОВА.
"Некоторые арен и ДЮСШ не подлежат реконструкции", - отметил Гайдай.
- Напомним, Россия из РСЗО обстреляла в Лисичанске людей, набиравших питьевую воду.
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