Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграммах.

"Оккупанты частично или полностью разрушили 22 больших спортивных комплекса и арены Луганщины. На многих из них спортсмены тренировались, готовясь к международным стартам, приезжали представители из других регионов Украины, как в Кременную", - написал он.

Разрушение объектов спортивной инфраструктуры зафиксировано в Северодонецке, Кременной, Лисичанске, Рубежном и Попасной, добавили в ОВА.

"Некоторые арен и ДЮСШ не подлежат реконструкции", - отметил Гайдай.

Напомним, Россия из РСЗО обстреляла в Лисичанске людей, набиравших питьевую воду.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb