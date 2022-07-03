Россия на Лисичанском направлении палит из ствольной артиллерии и взяла под контроль Золотаревку, - Генштаб
Россия на Лисичанском направлении обстреливает украинские позиции из ствольной артиллерии, взяла под контроль Золотаревку
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"На Лисичанском направлении враг совершает обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаревка и Верхнекаменка. Вел штурмовые действия в направлении Золотаревки и взял под контроль населенный пункт", - говорится в сообщении.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинова.
ВСУ также отразили наступление россиян на направлении Нырково – Берестово. Кроме того, враг безуспешно пытался провести разведку боем на направлениях Васильевка - Берестово, вел штурм на направлениях Волчеяровка - Спорное и Николаевка - Спорное, но понес значительные потери и отошел.
Что касается положения белорусских войск, на Волынском и Полесском направлениях они остались без существенных изменений. На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области.
На Харьковском направлении Россия сосредотачивается на недопущении продвижения украинских войск в направлении государственной границы. Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чепель, отметили в Генштабе.
"На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии территории неподалеку от Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские подразделения отбили штурм на направлении Пасека - Долина", - сообщил Генштаб.
На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец. Здесь Россия пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огневое воздействие на украинские войска для сковывания их действий. Артиллерия стреляла вблизи Григоровки и Белогоровки, указал Генштаб.
Для сковывания украинской армии Россия также обстреливала из артиллерии на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. В частности, речь идет об обстрелах районов Авдеевки, Песок, Новомихайловки, Времевки, Гуляйполя, Чаривного. Враг также нанес авиаудары недалеко от Каменки, Авдеевки и Шевченко.
На Южнобужском направлении враг всячески пытается не допустить подразделения Сил обороны на вероятных направлениях наступления.
Агрессор продолжает лупить ракетами по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении, чтобы снизить наступательные способности украинских войск, добавил Генштаб.
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