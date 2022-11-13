Россия на грани распада, - оппозиционный политик Яковенко

История с Херсоном может стать переломным моментом во внутриполитической российской повестке дня. Это очень символическая история, которую можно было бы объяснить российскому генералитету с помощью лживых пропагандистских формул. Все выходит на определенную финишную линию. Как вы видите нынешнее развертывание ситуации после бегства или подготовки к бегству из Херсона?

Первой реакцией на произошедшее было чувство радости, что произошло очень важное событие. Это действительно так и есть, это перелом. Но я бы не говорил, что теперь, после Херсона, фашистский режим в России падет и все покатится. Нет, не покатится. Достаточно большие ресурсы для выживания, и мы не знаем, после какой очередной победы украинской армии российский режим начнет рушиться. Трещины уже пошли, это очевидно. Трещина между Путиным и российской армией углубляется, это заметно, потому что генералы с самого начала были против этой войны, тому есть прямые доказательства – выступления генерала Ивашова, полковника Ходаренко. Это люди, долгие годы работавшие в генштабе. Я лично знаю и генерала Ивашова, и Ходаренко и понимаю, что эти люди никогда, ни при каких обстоятельствах – это совершенно ярые имперцы – не выступали бы от себя, это было явное послание генштаба.

Путин заставил их сражаться – генштаб, армию, а теперь пытается сделать ответственными за поражения.

Прежде всего, удар, который нанесли Пригожин и Кадыров, принеся голову генерала Лапина Путину на блюде, был направлен против начальника генштаба Герасимова, который уже явно в немилости и станет, возможно, следующей жертвой. Генералы не хотят быть овцами на заклание, они в определенный момент, когда уже наступит полное недовольство Путиным, скажут свое слово.

А пока путинский режим консолидировался временно. Я внимательно слежу, что сейчас происходит на федеральных каналах, в информационном поле. А происходит там такое: постоянные заклинания, нет паники, нет никаких проблем, постоянное напоминание слов Кутузова "потеряв Москву, мы не потеряем Россию – потеряв армию, потеряем все". Пытаясь заменить Москву Херсоном, говорят, что потеря Херсона, конечно, это плохо, но не страшно, отвоюем, главное – сохранили военных. Полная поддержка решения Суровикина и в телевизоре, и у Пригожина, Кадырова, у всех, во всем информационном пространстве.

Характерный момент: слились воедино Пригожин, Кадыров, Суровикин и так далее. Такое впечатление, что у них появился принципиально новый милитаристский клан, который должен обеспечивать ту или иную форму транзита, жизни военных преступников, которые могут оказаться крайними в сложившейся ситуации. В частности, речь идет о Пригожине, Кадырове и иже с ними.

Поступило указание из администрации президента включить в запретные списки, запретить публикацию мнений тех людей, которые раньше были постоянными спикерами, – генерала Гурулева и других, постоянно немножко критиковавших путинский режим за недостаточную решимость – что бомбу ядерную на Украину не бросает, что Европу до сих пор не захватили. То есть бешеных, этаких сверхъястребов, сверхимперцев, сейчас пытаются отстранить. Раньше им давали зеленый свет, раньше критиковать власть за недостаточное людоедство было позволено – сейчас их добавили в стоп-списки. Относительно людей – партия войны сформирована, в нее входит Кириенко (он один из лидеров партии войны), Кадыров и Пригожин, генерал Суровикин. И плюс весь телевизор. Там вообще альтернативы нет, телевизор весь является рупором партии войны. К партии войны относятся те, кто воевать не умеют, не знают, что это вообще такое. Или проксивоенные, такие как армия Пригожина, армия Кадырова. И вполне возможно, что в партию войны начнут вступать некоторые отдельные губернаторы, у которых благодаря указу Путина появились свои региональные армии, поскольку Путин своим указом потребовал от них, чтобы они создавали отряды терробороны.

Это будет еще одним шагом к развалу России, потому что плох тот губернатор, который не мечтает отделиться от России и создать самостоятельное государство.

Этот процесс мы наблюдали при распаде Советского Союза, когда главными бенефициарами этого стали главы ЦК Компартий союзных республик, которые все стали главами самостоятельных государств. Осуществилась их мечта: они перестали ездить в Кремль просить денег. Теперь ситуация аналогична, Россия, безусловно, на грани распада. Это не единственный, но достаточно вероятный вариант развития событий. И Кадыров, и Пригожин стали очень влиятельными игроками. По статистике, я смотрел данные компании "Медиалогия", отслеживающей присутствие разных персон и организаций в медийном поле России, анализирует несколько десятков тысяч российских СМИ.

Кадыров сейчас лидер №1 по количеству упоминаний в России с очень большим отрывом от ближайшего соперника - Собянина.

Собянин – это мэр Москвы, крупнейшего региона, самого богатого и влиятельного, и Кадыров более чем вдвое опередил его по количеству упоминаний в федеральных СМИ. Относительно Пригожина цифры, к сожалению, нет, но очевидно, что он тоже один из лидеров. У него своя империя, он сейчас активно занимается внешней политикой. Известно его недавнее заявление, что он "вмешивался, вмешивается и будет вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах Америки". Далее он пошутил, что они совершают сверхточную хирургическую операцию по удалению почек, печени, сердца у Америки – типичную блатную шутку. Пригожин – это настоящий уголовник, отсидевший по тяжелым статьям еще в Советском Союзе и продолжающий свою преступную деятельность на территории России. Фактически у них сейчас есть самостоятельные ресурсы, ведь каждый из них имеет свою армию.

Патрушев, секретарь Совбеза Российской Федерации, буквально на днях совершил визит в Иран. Мы понимаем, о чем шла речь: о беспилотниках, о баллистических ракетах, которыми они планируют убивать украинцев, в частности, громить наши гражданские объекты. И, соответственно, Патрушев и его клан ФСБ – собираются ли они передавать часть власти в среду Пригожина и Кадырова? Законы социалдарвинизма не предполагают, разумеется, подобного сценария, но мы видим, что и Патрушев-сеньор, и Патрушев-младший, наследник, пытаются держаться в тени.

Слухи о том, что Патрушев-младший будет преемником Путина, существуют, но я к ним отношусь очень скептично. И главная причина состоит в том, что ни одного преемника у Путина не может быть вообще. Чтобы представить себе преемника Путина, нужно постичь внутреннюю ситуацию Путина: любой преемник мгновенно Путина сдаст. Любой. Даже самый близкий друг.

Выжить во главе России сегодня следующему человеку после Путина – это сдать Путина, повесить на него все грехи.

Единственный способ выжить у преемника – осуществить операцию выбрасывания Путина на съедение, то есть на уголовное преследование, международный суд, а затем вполне спокойно выйти из-под санкций и попытаться заключить мир с Украиной, поторговаться, чтобы было как можно меньше репараций. Это отдельная история, и она довольно фантастична по одной-единственной причине: преемника не будет. Такой спецоперации, как тогда, когда Ельцина на Путина меняли, не будет. Путин прекрасно понимает: как только он на миг уронит ключ от своего кабинета и телефона правительственного, в тот же момент он исчезнет – его просто убьют. Потому что отвечать за все преступления вместо Путина никто не захочет, так что его сдадут сразу. То, что сейчас внутривидовая и межвидовая борьба в Кремле началась серьезная, означает, что Россия входит в период классической смуты. Это одно из изобретений российской истории, которое периодически случалось, когда власть начинала шататься. Как правило, это происходило после серьезных поражений в войне. Поражение в русско-японской войне – большая смута, которая называлась "первая русская революция 1905–1907 годов". Во время Первой мировой войны Россия, правда, формально не проиграла, даже выиграла, но бессмысленность войны, ее тяготы повлекли за собой то, что солдаты просто начали вылезать из окопов и совершили революцию, точнее переворот – Октябрьский. Сразу после этого началась большая смута, называемая периодом гражданской войны, интервенции и т.д. Нечто подобное назревает и сейчас. Патрушев и ФСБ – это совсем другой клан, не имеющий никакого отношения к Кадырову и Пригожину, но они люто ненавидят Кадырова и Пригожина. Кремль и его окрестности все больше напоминают банку с пауками. Такое происходит сейчас. Пока что Путин как-то удерживает это под контролем, именно благодаря этому он еще держится. На самом деле, окружение Путина, прежде всего силовики, терпеть не могут друг друга, и консенсуса по поводу того, что им делать сейчас, быть не может.

Я не верю в консенсус между Патрушевым с его историей о "рязанском сахаре" и, например, средой Кадырова, Пригожина и так далее.

На самом деле, каждый из этих людей играет свою игру. Там действительно банка с пауками, бульдоги давно уже вылезли из-под ковра, кровь и слюна разлетается вокруг. Голова Лапина – первая жертва, точнее одна из самых наглядных и очевидных жертв. Буквально только что умер Черкесов, председатель ФСКН (федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, – ред.), это тот самый генерал ФСБ, который начинал с Путиным. Я не уверен на 100%, что эта смерть не случайна, но это был здоровый, не слишком старый человек, который на здоровье не жаловался. Генерал Черкесов – это человек, описавший властную ситуацию в России, что им, чекистам, удалось подвесить Россию на чекистский крюк. Да, это тот знаменитый чекистский крюк, он говорил, что чекисты – новые дворяне. Довольно громкая была история. Это очень близкий Путину человек, буквально только что умерший. Я не уверен, что это криминальная история, но разборки продолжаются. Гораздо менее значимая фигура – гауляйтер Стремоусов, также только что умерший, по официальной версии, в автомобильной катастрофе. Мне как-то не очень верится, что это так случилось, я думаю, что просто такие фигуры скандальные.

Стремоусов – это был наглядный пример невероятного кадрового голода на гауляйтеров, показатель, что в Украине оказалось слишком мало предателей.

Это очень странная история, когда в стране, где было оккупировано 20% территории, оказалось очень мало предателей. Действительно мало, потому был трудный выбор, в этом смысле украинцы очень серьезно подвели Путина. Это считанные люди. Стремоусов, карикатурная фигура, уже начал просто мешать своей патологической тупостью, своим скандальным безобразием и невероятной активностью. Я считаю, что все-таки убрали его. Хотя в целом могли и другие – судьба предателей всегда тяжела.

То есть следующим вполне может быть Стрелков? По этой логике – если начинаются странные смерти или ликвидация одиозных персонажей.

То, что Стрелкова отправили на фронт, – это знаковое событие. Хотя Стрелков – фигура гораздо более серьезная, чем Стремоусов. Все-таки это человек, у которого на руках большое количество литров крови, действительно заслуживающий более серьезного разговора и большей ответственности. Это международный террорист, один из очевидно виновных в сбитии малайзийского Боинга. Он, безусловно, несколько опасен для Кремля, ведь если он сейчас откроет рот и начнет орать об измене в отношении Херсона, это будет неприятно, хотя и недолго: рот ему закроют быстро. На самом деле путинский режим сейчас консолидируется, он пытается сглаживать противоречия. Постоянно слышны призывы не расшатывать режим, прекратить критиковать, собраться всем. Что это значит? Если Украина не сможет в скором будущем освободить все территории и выйти на границы 1991 года, то, скорее всего, война затянется, как говорится, зима будет долгой. Потому что ресурсы в России есть, мобилизационный резерв – 25 миллионов человек, подлежащих мобилизации, а еще можно добавить к этому количеству – до 27 миллионов. Конечно, всех отправить на фронт невозможно – не всех удастся найти. Ведь большая часть, около миллиона, бежали за границу, потому что не хотят воевать, убивать или умирать, ничего такого не хотят россияне. Но кого-то выловят.

Проблема еще в том, что узкое горлышко мобилизационной инфраструктуры позволяет отправить на фронт максимум 150 тысяч человек.

Ограниченное количество казарм, да и просто взять людей, вытащить из постели, загрузить в автомашины, в автобусы, поезда и отправить на фронт – это невозможно. Это уже совсем пушечное мясо, даже без шкуры. Украинская армия даже не заметит этих людей, если их так отправлять, так не получится. То есть нужна хоть какая-то инфраструктура, хоть несколько дней их нужно подержать на полигоне, чему-то научить, одеть, какое-то оружие дать. Вся эта логистика требует инфраструктуры. Инфраструктура рассчитана на 150 тысяч человек.

Это очень важный момент: Путину нужно время на перегруппировку войск, на создание дополнительных мобилизационных импульсов внутри РФ. Возможно, с этим связаны его фальшивые попытки возвращаться к переговорам. Формула вообще была какая? Он пытается как-то удержать захваченные территории и перевести все это дело на месячное-двухмесячное перемирие. Или ситуация в России меняется настолько быстро, что он действительно собирается на какие-то серьезные переговоры? Как вы видите историю с путинскими переговорами на этом фоне? Путин заинтересован в переговорах, потому что ему нужна перегруппировка своих войск, но Украина не заинтересована в этом перемирии, и мы будем дальше продвигаться. Как будет решаться эта дилемма?

Смотрите, что происходит: Путин вдруг воспылал дружескими чувствами к Украине, заявил, что "мы хотим возобновить полномасштабное взаимодействие с украинскими коллегами". Они, как оказалось, коллеги. 8 лет до этого убивал украинцев, потом пошел войной и 8 месяцев убивал уже массово, бомбил, обстреливал ракетами, грабил, насиловал, разорял дома, а теперь вдруг сказал: ну, а теперь давайте возобновим полномасштабное взаимодействие с украинскими коллегами.

Это примерно так, если Гитлер где-то в апреле 1945 года обратился к руководству Советского Союза, Британии и США с разговором типа "дорогие друзья, мы же все свои люди, ну поговорим.

Забудем о наших небольших недоразумениях и восстановим взаимодействие в полном объеме". То есть человек ведет себя как какой-то пришелец, у него явно серьезные проблемы с головой. Однако такое заявление Путин сделал, визит Салливана послужил тому причиной. Салливан сначала беседовал с Патрушевым и Ушаковым, помощником Путина по международным делам. Потом он приехал в Киев, разговаривал с Зеленским. Понятно, что цель этой челночной дипломатии Салливана заключалась в том, чтобы успокоить американскую, европейскую общественность, что в принципе стороны войны готовы к каким-то разговорам о каком-то мире. Главное – избежать третьей мировой войны, которая будет последней. С этой целью, безусловно, состоялся разговор с Зеленским, чтобы он смягчил риторику. И что очень характерно – заявление Зеленского об условиях мира с Россией содержало пять пунктов, каждый из которых абсолютно непригоден для Путина. Это вывод войск за пределы Украины на границы 1991 года; второе – контрибуция, то есть заплатите за все, что вы разрушили и уничтожили; третье – наказание всех военных преступников, главным из которых является Путин, то есть предложение Путину наказать Путина (Путин, конечно же, на это предложение согласится); требование, чтобы такое больше не повторилось. Обратите внимание: среди этих требований не было того, что есть в указе Зеленского, что переговоры невозможны с Путиным, то есть разговаривать можно только со следующим президентом. Это не значит, что Зеленский отменил свой указ. Просто в этом своем заявлении он не назвал это требование, что будем разговаривать с кем угодно, но не с Путиным. Этого не было. Но не могло быть такого, что Зеленский забыл этот пункт, ведь он сам подписывал этот указ. Он не отменил этот пункт – просто не назвал его. Видимо, это тот компромисс, то смягчение, на которое он согласился после того, как его и его администрацию, в частности Ермака, уговаривал Салливан. Это, похоже, была та кость, которую бросили обывателям и слишком уязвимым политикам, европейским и американским, не желающим, чтобы эта война превратилась в мировую и термоядерную. На самом деле это все ритуальные действа, которые не имеют никакого отношения к реальному процессу, потому что понятно, что такие условия для Путина абсолютно невозможны. В том объеме, в котором они предъявлены, на сегодняшний день они невозможны ни для кого из тех, кто реально претендует на власть в России. Понятно, что репарации – это более триллиона долларов, если все считать. Это нужно разговаривать со специалистом, экономистом – человеком, который хорошо считает потери, но точно это более триллиона долларов. То есть, это сумма, которую Россия будет выплачивать, точнее то, что там останется от России после войны. На это можно пойти после полной безоговорочной капитуляции. Никакой мирный договор, никакие мирные переговоры такую сумму не могут содержать, только полная безоговорочная капитуляция.