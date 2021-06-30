Россия на фоне учений Украины и НАТО в Черном море вывела Черноморский флот на "контручения"
Черноморский флот России начал учения: в море вышла дизельная подводная лодка "Колпино", способная применять крылатые ракеты "Калибр"
Об этом пишут российские СМИ .
Кроме подводной лодки "Колпино", россияне задействовали в учениях вертолеты Ка-27ПС и Ка-27ПЛ совместно с патрульным кораблем "Павел Державин".
Субмарина проводит учения на одном из морских полигонов. Лодка уже отработала экстренное погружение и готовится к выполнению упражнений по боевой подготовке, в частности к выполнению маневра "покладка на грунт", когда субмарина для скрытности погружается на дно.
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29 июня флот РФ провел в оккупированном Крыму проверку всех сил противовоздушной обороны. В боевую готовность перевели комплексы ПВО С-400 и "Панцирь".
- Учения Sea Breeze-2021 продолжаются с 28 июня по 10 июля. Их главная цель - повысить совместимость подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по обеспечению морской безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе.
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