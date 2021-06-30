Россия на фоне учений Украины и НАТО в Черном море вывела Черноморский флот на "контручения"

Об этом пишут российские СМИ .



Кроме подводной лодки "Колпино", россияне задействовали в учениях вертолеты Ка-27ПС и Ка-27ПЛ совместно с патрульным кораблем "Павел Державин".

Субмарина проводит учения на одном из морских полигонов. Лодка уже отработала экстренное погружение и готовится к выполнению упражнений по боевой подготовке, в частности к выполнению маневра "покладка на грунт", когда субмарина для скрытности погружается на дно.



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29 июня флот РФ провел в оккупированном Крыму проверку всех сил противовоздушной обороны. В боевую готовность перевели комплексы ПВО С-400 и "Панцирь".