Россия на фоне эмбарго ЕС увеличила продажу нефти азиатским клиентам на 20%, - Reuters
На фоне европейского эмбарго Российская Федерация нарастила экспорт нефти в азиатском направлении
Об этом сообщает Reuters.
Издание со ссылкой на источники пишет, что Россия увеличила экспорт нефти из своего главного восточного порта Козьмино примерно на 20%, чтобы удовлетворить растущий спрос азиатских потребителей.
Российская компания "Транснефть" уже увеличила объемы прокачиваемой в Козьмино сырой нефти по своему трубопроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан", на 70 000 баррелей в сутки. В самой компании не ответили Reuters на комментарии.
Кроме того, планируется доставлять дополнительно 80 000 баррелей в сутки в Козьмино по железной дороге. Этот порт потенциально может увеличить загрузку до 1,1 млн баррелей в сутки.
- 3 июня ЕС официально одобрил шестой пакет санкций против РФ, в который входит нефтяное эмбарго.
- По мнению экспертов, оно сократит доходы РФ на четверть. Однако, несмотря на санкции, Россия получит в этом году $285 млрд дохода от нефти и газа.
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