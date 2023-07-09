Россия на этапе, когда размораживает советский хлам, – волонтер Артем Фисун

Об этом рассказал в программе "Война и волонтеры" журналистки Еспресо волонтер Андрей Фисун, недавно посетивший защитников вдоль всей линии фронта.

"Россияне истощены и находятся на том этапе, как мы были в 2015 году. Когда у нас уже заканчивалась техника и мы размораживали оставшееся советское добро. Восстанавливали его и пускали в бой. Вот на этом этапе сейчас находится рашка", – говорит волонтер. .

Артем Фисун убежден, что наше войско имеет преимущество по нескольким факторам.

"Четкие спланированные действия, эффективное командование, качественно примененное оружие, сила и воля наших защитников. Это факторы, которые ставят нас в большое преимущество над врагом", - подчеркнул Артем Фисун.

Напомним, Артем Фисун рассказал о российском терроре Харьковщины. А также о том, что бои идут за каждое село, которое может переходить из рук в руки.