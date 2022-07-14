Россия на Донетчине 13 июля убила троих мирных жителей, еще 5 получили ранения
Из-за российских обстрелов 13 июля в Донецкой области погибли трое местных жителей, еще пятеро – ранены
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграмм.
"За 13 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 во Временном Яру и 1 в Николаевке. Еще 5 человек получили ранения", - написал глава ОВА.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.
- Напомним, Россияне утром попали в ряд гражданских объектов Николаева.
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