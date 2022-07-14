Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграмм.

"За 13 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 во Временном Яру и 1 в Николаевке. Еще 5 человек получили ранения", - написал глава ОВА.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.

Напомним, Россияне утром попали в ряд гражданских объектов Николаева.

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