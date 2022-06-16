Об этом сообщило в твиттере британское министерство обороны со ссылкой на данные собственной разведки.

"Боевые силы России на Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и значительно недоукомплектованных группировок", – отмечает британская разведка.

По данным украинской стороны, некоторые российские батальонные тактические группы, обычно состоящие из 600-800 человек, смогли собрать только 30 солдат, отмечается в сообщении.

При этом бои на передовой переходят все чаще в небольшие группы войск, которые обычно действуют в пешем порядке.

"Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количестве танков, становятся менее актуальными в этой среде. Это предположительно способствует медленной скорости продвижения", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 16 июня оккупанты ведут штурм на Славянском и Бахмутском направлениях, продолжаются бои за Северодонецк.

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