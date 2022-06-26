Россия на 90% разрушила Северодонецк, - Гайдай
Российский агрессор на 90% разрушил Северодонецк в Луганской области
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Северодонецк оккупирован После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре Северодонецке и селах-сателлитах: Сиротином, Вороновом и Боровском. Выехать из Северодонецка сейчас можно только через временно оккупированные территории. Рашисты устанавливают в городе свои порядки", - говорится в сообщении.
Гайдай подчеркнул, что Украина вернет Северодонецк.
"Город разрушен на 90%, выживать там будет крайне тяжело, восстановить коммуникации орки не смогут. Мы вернем свой город! Это ненадолго… Северодонецк – это Украина!", - пишет Сергей Гайдай.
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