Россия на 10 дней полностью останавливает "Северный поток"

Об этом говорится на сайте дочерней компании российского Газпрома - Nord Stream AG, которая является оператором газопровода.

Компания отмечает, что отключить обе нити газопровода необходимо для проведения профилактических работ, предусматривающих тестирование механических компонентов и систем автоматизации. А также, что этот ремонт – плановый ежегодный.

Однако в Германии допускают, что после этого поставки газа могут не возобновиться. В частности, во время выступления на немецкой промышленной конференции десять дней назад министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек по поводу поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток - 1" сказал, что решение российского энергетического гиганта "Газпром" сократить эти поставки является политическим.

7 июня в Польше призвали ЕС отказаться от российского газа уже в седьмом пакете санкций. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что седьмой пакет санкций должен включать в себя полное прекращение поставок российского газа, импорта нефтехимической продукции, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.

14 июня российская энергетическая компания объявила , что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток - 1" на 40%. В среду, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил , что решение российского энергетического гиганта "Газпром" сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток - 1" является политическим.

Eni SpA сообщила , что Газпром проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.

В период с 15 по 17 июня Франция не получила ни одного кубометра российского газа, Газпром значительно сократил объем поставок в страны Европы, в частности в Германию.

Австрийский концерн OMV получил сообщение о сокращении поставок газа от российской компании "Газпром", а французская энергетическая группа Engie заявила в четверг, что отметила сокращение поставок российского голубого топлива.

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