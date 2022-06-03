Россия может злоупотреблять торговым путем для нападения на Одессу, - Кулеба
3 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил опасение, что РФ может использовать торговый путь для нападения на Одессу
Об этом он написал в Twitter.
По его словам, Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из Одесского порта. Но возникает вопрос безопасности.
"Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из Одесского порта. Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не злоупотребляла торговым путем для нападения на Одессу. Пока никаких гарантий со стороны России", - написал Кулеба.
Министр добавил, что решение ищут вместе с ООН и партнерами.
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