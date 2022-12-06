Россия может зафиксировать стоимость своей нефти в ответ на потолок цен, – Bloomberg
Власти России рассматривают два возможных варианта действий в ответ на введение Группой семи, Австралией и Европейским Союзом предельной цены на российскую нефть, транспортируемую морским путем
Об этом агентству Bloomberg рассказали два российских чиновника, знакомых с планами.
Известно, что один из подходов предполагает установление максимального уровня скидки на российскую нефть относительно эталонного сорта нефти, которую российские производители нефти превышать не смогут. Другой – установление фиксированной цены.
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Также добавляется, что оба варианта подразумевают регулярный пересмотр дисконта или фиксированной цены в зависимости от ситуации на мировом рынке энергоресурсов.
- Уже 1 декабря стало известно , что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.
- А 3 декабря сообщалось , что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
- 4 декабря Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть после переговоров с Европейским Союзом. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что таким решением "опять удалось защитить энергетическую безопасность Венгрии".
- 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза.
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